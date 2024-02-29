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Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, решил оставить бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом, сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлевал Малику Гайсину домашний арест до 11 мая 2024 года. После этого защитник бизнесмена обращался в областной суд с просьбой поменять меру пресечения на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не нашёл оснований для изменений постановления суда первой инстанции и оставил его в силе.
Напомним, что известный в 1990-х годах свердловский бизнесмен и политик Малик Гайсин сейчас проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Изначально на него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201.1 УК РФ), но затем переквалифицировали в более тяжкую статью. Уголовное дело касается деятельности каменск-уральского завода «Исеть» и было возбуждено после заявления «Ростеха». Ранее на его активы наложили арест.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлевал Малику Гайсину домашний арест до 11 мая 2024 года. После этого защитник бизнесмена обращался в областной суд с просьбой поменять меру пресечения на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не нашёл оснований для изменений постановления суда первой инстанции и оставил его в силе.
Напомним, что известный в 1990-х годах свердловский бизнесмен и политик Малик Гайсин сейчас проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Изначально на него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201.1 УК РФ), но затем переквалифицировали в более тяжкую статью. Уголовное дело касается деятельности каменск-уральского завода «Исеть» и было возбуждено после заявления «Ростеха». Ранее на его активы наложили арест.
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