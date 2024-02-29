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Свердловский областной суд оставил бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом

11.53 Пятница, 1 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, решил оставить бизнесмена Малика Гайсина под домашним арестом, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлевал Малику Гайсину домашний арест до 11 мая 2024 года. После этого защитник бизнесмена обращался в областной суд с просьбой поменять меру пресечения на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не нашёл оснований для изменений постановления суда первой инстанции и оставил его в силе.

Напомним, что известный в 1990-х годах свердловский бизнесмен и политик Малик Гайсин сейчас проходит обвиняемым по делу, возбуждённому по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Изначально на него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201.1 УК РФ), но затем переквалифицировали в более тяжкую статью. Уголовное дело касается деятельности каменск-уральского завода «Исеть» и было возбуждено после заявления «Ростеха». Ранее на его активы наложили арест.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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