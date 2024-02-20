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Мини-плантацию конопли выращивал уралец прямо в квартире

21.33 Четверг, 29 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Очередной «наркобарон» уральского разлива был обнаружен в Свердловской области. Молодой житель Дегтярска устроил в собственной квартире небольшую плантацию.

Тайна дегтярской квартиры открылась 13 февраля текущего года, когда сотрудники полиции неожиданно пришли «в гости» к 23-летнему парню. Тут-то и выяснилось, что юный хозяин жилища «садовничает» прямо на дому. Объектом его заботы были девять кустов конопли, высаженных в обычные цветочные горшки.

Сам «нарко-садовник» заверил, что выращивал растение для личного употребления. Пакетики с готовым — высушенным и намолотым — наркотическим веществом он тоже, якобы, подготовил для себя, чтобы скурить тихим вечерком. После замеров выяснилось, что наготовил он «прозапас» почти 8 граммов, а это — значительное количество.

Как сообщает издание «Ревда-Инфо», в полицейском рейде участвовали сотрудники дегтярского отделения полиции, уголовного розыска и группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России» Ревдинский». Они изъяли и горшки с запрещёнными "цветочками", и расфасованный порошок. Против дегтярца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»), а также дело об административном правонарушении по статье 10.5.1 КоАП РФ («незаконное культивирование наркотических растений»).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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