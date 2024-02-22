Двум пенсионеркам из Североуральска возместят ущерб от телефонного мошенничества

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Редкий случай, когда новость о телефонных мошенниках может считаться положительной: в Североуральске удалось через суд возместить ущерб двум пожилым жертвам преступников. И на гораздо большую сумму, чем та, с помощью которой пытался откупиться один из участников мошеннической группы.Интересы пенсионерок отстаивала прокуратура города Североуральск. Предварительная проверка показала, что женщин неизвестные обманом «развели» на сумму более 170 тысяч рублей. При этом была использована схема «ваш родственник попал в ДТП». Как правило, найти основных исполнителей преступления — звонящих — бывает трудно, и «крайним» оказывается курьер, который непосредственно забирает деньги у облапошенных людей. Так получилось и в этот раз — посредника «повязали» и завели на него уголовное дело по статье «мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерб» (часть 2 статьи 159 УК РФ).Задержанный попытался откупиться, выплатив женщинам по три тысячи двести рублей. Не помогло. Прокуратура в интересах двух пенсионерок направила в Североуральский городской суд исковые заявления о взыскании с посредника в пользу потерпевших сумм неосновательного обогащения. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, взыскав в пользу потерпевших свыше 170 тысяч рублей.Как уточняет областная прокуратура, решения суда не вступили в законную силу. Исполнение приговора находится на контроле городской прокуратуры.