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К девяти годам колонии приговорили водителя, сбившего екатеринбуржца насмерть
Фото: Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор водителю, которого обвиняли в том, что он в состоянии алкогольного опьянения выехал в сентябре 2023 года через двойную сплошную на встречку на улице Селькоровской и насмерть сбил пешехода.
В результате рассмотрения дела судья Александр Кабанов признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ) и приговорил к 9 годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев.
Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу сестры погибшего более 1 миллиона рублей компенсации, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу
Погибшим в ДТП был 35-летний местный житель Павел Шевелин. Он, возвращаясь домой с работы, переходил улицу Селькоровскую по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
В результате рассмотрения дела судья Александр Кабанов признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ) и приговорил к 9 годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев.
Кроме того, суд взыскал с осуждённого в пользу сестры погибшего более 1 миллиона рублей компенсации, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу
Погибшим в ДТП был 35-летний местный житель Павел Шевелин. Он, возвращаясь домой с работы, переходил улицу Селькоровскую по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
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