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В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела об убийстве годичной давности, в котором обвиняют двух жителей Кировграда. По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей.
Напомним, что речь идет об убийстве, которое было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской. Там между 47-летним Андреем Анисимовым, 29-летним Николаем Фроловым и 35-летним потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого мужчины от оскорблений перешли к рукоприкладству.
Подсудимых обвиняют в убийстве группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Известно, что в ходе судебного заседания Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что считает себя виноватым лишь в том, что он не предотвратил трагедию.
Напомним, что речь идет об убийстве, которое было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской. Там между 47-летним Андреем Анисимовым, 29-летним Николаем Фроловым и 35-летним потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого мужчины от оскорблений перешли к рукоприкладству.
«Как полагает следствие, Фролов избил потерпевшего, затем вместе с Анисимовым оттащили его к балкону и сбросили собутыльника вниз. Падения с третьего этажа потерпевший не пережил»,
– сказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Подсудимых обвиняют в убийстве группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Известно, что в ходе судебного заседания Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что считает себя виноватым лишь в том, что он не предотвратил трагедию.
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