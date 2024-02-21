В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде





– сказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Как полагает следствие, Фролов избил потерпевшего, затем вместе с Анисимовым оттащили его к балкону и сбросили собутыльника вниз. Падения с третьего этажа потерпевший не пережил»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела об убийстве годичной давности, в котором обвиняют двух жителей Кировграда. По ходатайству подсудимых дело рассматривается коллегией из трех судей.Напомним, что речь идет об убийстве, которое было совершено в ночь на 21 февраля 2023 года в жилом доме на улице Кировградской. Там между 47-летним Андреем Анисимовым, 29-летним Николаем Фроловым и 35-летним потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого мужчины от оскорблений перешли к рукоприкладству.Подсудимых обвиняют в убийстве группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Известно, что в ходе судебного заседания Фролов свою вину признал частично, отметив, что не желал смерти потерпевшему. Анисимов заявил, что считает себя виноватым лишь в том, что он не предотвратил трагедию.