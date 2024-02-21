Полиция Нижнего Тагила разыскивает жертв банды вымогателей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское» задержали трёх граждан, вымогавших деньги у местных жителей. Установлено шесть таких эпизодов, но полицейские уверены, что преступлений троицей было совершено больше.Известно, что двое из задержанных — мужчины 24 и 26 лет — в январе этого года требовали от молодого уральского работяги 200 тысяч рублей. Они таким «штрафом» хотели, якобы, наказать своего ровесника за «недостойное обращение с девушками». Свои требования они подкрепляли угрозами, для пущей убедительности демонстрировали предмет, похожий на пистолет. Перепуганный парень перевёл вымогателям всё, что у него было на тот момент на счёте — десять тысяч рублей. Преступники требовали доплатить остальные деньги и наверняка не «слезли» бы со своей жертвы, если бы не вмешательство правоохранительных органов.Ещё один задержанный — 22-летний рецидивист — отметился минимум в двух преступных эпизодах. Его жертвой стал 19-летний учащийся колледжа. Молодой бандит его оставил без 175 тысяч рублей.Задержанным предъявлены обвинения в совершении грабежей и разбойных нападений. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Жителей же Свердловской области полицейские просят всмотреться в эти прекрасные лица и сообщить в отделы полиции по месту жительства, либо в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» (Нижний Тагил, улица Островского, 7), если что-нибудь известно о других их преступлениях.