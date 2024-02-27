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Не исполненное административное наказание по уплате алиментов обернулось для уральца уголовным делом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На жителя Верхней Пышмы районным отделением судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере четверти от всех видов заработка – на содержание несовершеннолетней дочери 2011 года рождения.
Однако 41-летний мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих родительских обязательств, сообщили «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. В ФССП отметили, что мужчина не имеет ограничений по здоровью и обладает реальной возможностью трудоустроиться, но при этом устроиться куда-либо на работу не стремился.
Изначально судебный пристав-исполнитель составил на должника протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Однако и после этого должник к погашению задолженности по алиментам не приступил. Тогда на мужчину было возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей).
В итоге злостный неплательщик алиментов лишился свободы сроком на 5 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу, должник отбывает наказание, уточнили в пресс-службе ФССП «Вечерним ведомостям».
Отметим, что максимально возможное наказание по статье 157 УК – год лишения свободы.
Однако 41-летний мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих родительских обязательств, сообщили «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области. В ФССП отметили, что мужчина не имеет ограничений по здоровью и обладает реальной возможностью трудоустроиться, но при этом устроиться куда-либо на работу не стремился.
Изначально судебный пристав-исполнитель составил на должника протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Однако и после этого должник к погашению задолженности по алиментам не приступил. Тогда на мужчину было возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей).
В итоге злостный неплательщик алиментов лишился свободы сроком на 5 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу, должник отбывает наказание, уточнили в пресс-службе ФССП «Вечерним ведомостям».
Отметим, что максимально возможное наказание по статье 157 УК – год лишения свободы.
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