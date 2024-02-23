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«Гастролёра» из Невьянска поймали в Екатеринбурге с наркотой в кулаке
Фото: Вечерние Ведомости
Нервное поведение выдало распространителя наркотиков, который ради преступного заработка приехал в Екатеринбург из Невьянска. А занервничал он при виде патрульных на одной из улиц уральской столицы.
Патрульные тоже заметили подозрительного мужчину и подошли к нему для выяснения личности. В разговоре они обратили внимание на то, что гражданин что-то крепко зажимает в кулаке. Пригласив понятых, сотрудники полиции провели личный досмотр мужчины, и оказалось, что в кулаке тот зажимал пакетик с запретным зельем — с мефедроном. При дальнейшем досмотре были обнаружены и другие пакетики с тем же содержимым. В общей сложности при задержанном оказалось 20 свёртков с расфасованным наркотиком.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», гражданин с наркотой в кулаке оказался ещё и злостным неплательщиком алиментов. За неуплату средств на содержание детей его даже судили. Теперь на мужчину 1985 года рождения возбуждено уголовное дело и за гораздо более тяжёлое преступление.
Патрульные тоже заметили подозрительного мужчину и подошли к нему для выяснения личности. В разговоре они обратили внимание на то, что гражданин что-то крепко зажимает в кулаке. Пригласив понятых, сотрудники полиции провели личный досмотр мужчины, и оказалось, что в кулаке тот зажимал пакетик с запретным зельем — с мефедроном. При дальнейшем досмотре были обнаружены и другие пакетики с тем же содержимым. В общей сложности при задержанном оказалось 20 свёртков с расфасованным наркотиком.
Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», гражданин с наркотой в кулаке оказался ещё и злостным неплательщиком алиментов. За неуплату средств на содержание детей его даже судили. Теперь на мужчину 1985 года рождения возбуждено уголовное дело и за гораздо более тяжёлое преступление.
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В Екатеринбурге мужчину чуть не затянуло под трамвай
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