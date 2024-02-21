Трёх жителей Свердловской области будут судить за принуждение свидетеля дать ложные показания





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительных заключений будет направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей посёлка Левиха, которых обвиняют в принуждении свидетеля в даче ложных показаний и вымогательстве.По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемые решили заставить соседку изменить свои показания по уголовному делу о разбойном нападении. Ради этого они увезли её в загородный дом, где угрожали насилием и убийством. Кроме этого, один из обвиняемых требовал переписать на него квартиру.Мужчинам вменяют вину преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья указанного лица), и пунктом «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, в крупном размере).