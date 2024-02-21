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В «свой» праздник житель Красноуфимска был убит пожилой сожительницей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В самый «мужской» день года — в День защитника отечества — в Красноуфимске пожилая женщина убила своего сожителя. Разумеется, не обошлось без совместного распития алкоголя, частого спутника бытовых убийств.
Убийство произошло на красноуфимской улице Пушкина, в одном из частных домов. Распивающие здесь по случаю праздника спиртное «гражданские» супруги крепко повздорили. У женщины в руках появился нож, которым она и нанесла сожителю смертоносные «аргументы». Как сообщает следственное управление следственного комитета по Свердловской области, удары ножом пришлись погибшему в область груди и спины. Мужчина 1966 года рождения скончался на месте.
Прибывшие на место преступления полицейские 60-летняя даму задержали. Против неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Убийство произошло на красноуфимской улице Пушкина, в одном из частных домов. Распивающие здесь по случаю праздника спиртное «гражданские» супруги крепко повздорили. У женщины в руках появился нож, которым она и нанесла сожителю смертоносные «аргументы». Как сообщает следственное управление следственного комитета по Свердловской области, удары ножом пришлись погибшему в область груди и спины. Мужчина 1966 года рождения скончался на месте.
Прибывшие на место преступления полицейские 60-летняя даму задержали. Против неё возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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