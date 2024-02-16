Два екатеринбуржца задержаны за мошенничество в приобретении гаджетов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Преступную схему при «приобретении» дорогих смартфонов придумали два екатеринбуржца. Впрочем, они не придумали главного — как с «заработанными» на афёре деньгами уйти от правоохранительных органов.Мошенническая схема, к которой неоднократно прибегали злоумышленники, предельно проста. Они в Интернете заказывали себе смартфоны, выбирая модели подороже. При этом оплату производили при помощи сервиса «Безопасная сделка». Получив гаджет, они под надуманным предлогом возвращали товар и забирали обратно деньги. Вот только обманутым продавцам приходило совсем не то, что они отправляли «покупателям». Вместо настоящих смартфонов мошенники подкладывали в упаковки муляжи. Ну, а похищенные таким способом устройства продавали по несколько заниженной цене.Как поясняет телеграм-канал «МВД Медиа», на данный момент установлена причастность аферистов к четырём эпизодам преступной деятельности, суммарный ущерб от которых превысил 400 тысяч рублей. Поскольку потерпевшими в данных случаях становились тюменцы, екатеринбуржцев разыскивала и задерживала тюменская полиция. Сейчас следствие пытается установить связь двух аферистов с другими схожими случаями, жертвами в которых становились жители Москвы, Кургана и Челябинска. Оба фигуранта взяты под стражу. Против них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации («мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).