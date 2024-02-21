Молодой человек из Талицы украл деньги у матери своего друга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Талице поймали молодого человека с такими хиленькими моральными устоями, что они не смогли удержать его от кражи денег у близкой знакомой. У матери своего друга уралец забрал немаленькую сумму.Нехватку более ста тысяч рублей жительница Талицы заметила в середине февраля. Деньги она положила в сумочку, но всё до рубля оттуда пропало. Тут-то она вспомнила, что к ней домой заходил друг её сына и даже вызвался помочь растопить печь. Хозяйка дома имела неосторожность пересчитать имеющиеся наличные в его присутствии.По заявлению гражданки полиция начала распутывать это «преступление века». И выяснилось, что с «растопщиком печей» случилось то же, что и с деньгами, — он исчез из Талицы. И тогда начались оперативно-розыскные мероприятия.Прыткого уральца удалось обнаружить аж в Тюмени. Когда его доставили обратно в Талицу, он признался местным сотрудникам полиции, что действительно залез в сумку к матери друга и взял оттуда 108 980 рублей. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.