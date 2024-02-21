Возрастное ограничение 18+
Обвиняемый в двойном убийстве кочегар предстал перед судьёй Свердловского облсуда
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде прошло первое заседание по уголовному делу о двойном убийстве, совершённом осенью прошлого года в Реже. На скамье подсудимых — 49-летний кочегар из Режа Эдуард Платонов.
Адвокаты подсудимого выбрали стратегию по продвижении версии, согласно которой убийства совершались в целях самообороны. Соответственно, Эдуард Платонов признался в содеянном, но указывает на то, что своих собутыльников убил, поскольку боялся за свои жизнь и здоровье.
В свою очередь обвинение, как сообщает телеграм-канал суда, выдвинуло следующую версию:
До вынесения вердикта в этом кровавом деле ещё далеко. Пока же судья принял решение продлить Платонову меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2024 года.
Адвокаты подсудимого выбрали стратегию по продвижении версии, согласно которой убийства совершались в целях самообороны. Соответственно, Эдуард Платонов признался в содеянном, но указывает на то, что своих собутыльников убил, поскольку боялся за свои жизнь и здоровье.
В свою очередь обвинение, как сообщает телеграм-канал суда, выдвинуло следующую версию:
«В 20-х числах сентября 2023 года, Платонов вместе с двумя потерпевшими распивал спиртные напитки в доме одного из них. В какой-то момент у Платонова возник конфликт с хозяином жилища, он взял топорик и ударил мужчину, сбив его с ног. Затем нанес хозяину дома не менее 11 ножевых ударов в область грудной клетки и поясницы. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Как полагает следствие, Платонов сначала вышел из дома, а затем вернулся и расправился со вторым участником посиделок».
До вынесения вердикта в этом кровавом деле ещё далеко. Пока же судья принял решение продлить Платонову меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2024 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
19 февраля 2024
19 февраля 2024
Обвиняемому в пожаре в Сосьве чиновнику изменили меру пресечения
15 февраля 2024
15 февраля 2024