Обвиняемый в двойном убийстве кочегар предстал перед судьёй Свердловского облсуда

«В 20-х числах сентября 2023 года, Платонов вместе с двумя потерпевшими распивал спиртные напитки в доме одного из них. В какой-то момент у Платонова возник конфликт с хозяином жилища, он взял топорик и ударил мужчину, сбив его с ног. Затем нанес хозяину дома не менее 11 ножевых ударов в область грудной клетки и поясницы. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Как полагает следствие, Платонов сначала вышел из дома, а затем вернулся и расправился со вторым участником посиделок».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде прошло первое заседание по уголовному делу о двойном убийстве, совершённом осенью прошлого года в Реже. На скамье подсудимых — 49-летний кочегар из Режа Эдуард Платонов.Адвокаты подсудимого выбрали стратегию по продвижении версии, согласно которой убийства совершались в целях самообороны. Соответственно, Эдуард Платонов признался в содеянном, но указывает на то, что своих собутыльников убил, поскольку боялся за свои жизнь и здоровье.В свою очередь обвинение, как сообщает телеграм-канал суда, выдвинуло следующую версию:До вынесения вердикта в этом кровавом деле ещё далеко. Пока же судья принял решение продлить Платонову меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2024 года.