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Екатеринбуржец чуть не лишился ноги из-за бывшего мужа своей девушки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге молодой человек чуть не остался без ноги из-за бывшего мужа своей девушки. Мужчина решил избавиться от соперника, приревновав к сыну, и напал на конкурента с топором.
По данным телеграм-канала Ural Mash, нападавшему 25 лет. Какое-то время назад он развёлся со своей женой, и девушка начала встречаться с другим человеком, который бывшему супругу не понравился. Он пытался запретить 21-летнему парню общаться с его сыном, который остался с девушкой. Молодой человек ему нагрубил, и тогда ревнивый отец приехал к нему домой в СНТ «Надежда» с топором.
Сообщается, что в отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении, а новый парень его бывшей жены оказался в больнице с рубленой раной.
По данным телеграм-канала Ural Mash, нападавшему 25 лет. Какое-то время назад он развёлся со своей женой, и девушка начала встречаться с другим человеком, который бывшему супругу не понравился. Он пытался запретить 21-летнему парню общаться с его сыном, который остался с девушкой. Молодой человек ему нагрубил, и тогда ревнивый отец приехал к нему домой в СНТ «Надежда» с топором.
«Ударил обухом по голове и пытался искромсать ногу – трагедии не случилось только благодаря соседям, они вызвали полицию»,
– рассказали в телеграм-издании.
Сообщается, что в отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении, а новый парень его бывшей жены оказался в больнице с рубленой раной.
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