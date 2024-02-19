«Лихие 90-ые» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга продолжаются

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Судя по полицейским отчётам, в Орджоникидзевский административный район Екатеринбурга давно вернулись «лихие 90-е». Преступность на этой территории в прошлом году значительно превысила показатели других районов.«Антирейтинг» самых криминальных территорий Екатеринбурга привёл заместитель начальника местного УМВД, выступая на собрании гордумы. Согласно его данным, в 2023 году в Орджоникидзевском районе было совершено 3 114 преступлений. Следующий за ним «рекордсмен» отстал почти на тысячу преступлений — в Железнодорожном районе их было зафиксировано 2 470. Замыкает тройку «антилидеров» Ленинский район. Он отстаёт от Железнодорожного совсем чуть-чуть — на 28 преступлений.Таким образом, два жилых микрорайона Орджоникидзевского района — Уралмаш и Эльмаш — продолжают сохранять за собой репутацию самых опасных в Екатеринбурге мест, которая тянется за ними с девяностых, а негласно жила среди горожан и в советский период. Связано такое количество преступлений сразу с несколькими факторами, среди которых можно предположить большое количество недорого жилья, окраинное расположение, большое количество «рабочих» кварталов, где много ещё остаётся бараков с «коридорной» системой, которая провоцирует возникновение конфликтных ситуаций.Если же говорить о самом спокойном районе города, то Кашигин назвал и его. Это Октябрьский административный район Екатеринбурга. В нём в прошлом году было зафиксировано «всего» 1712 преступлений.К слову, тут нужно обратить внимание на оговорку «зафиксированных». На самом же деле, преступлений во всех районах Екатеринбургасовершается значительно больше, но многие из них остаются незафиксированными, потому что их жертвы по разным причинам не обращаются в правоохранительные органы.