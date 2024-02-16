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В Верхней Сладе местную жительницу приговорили к лишению свободы за убийство сожителя
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Салде вынесли приговор местной жительницы, которая зарезала своего сожителя, когда они находились в гостях. Конфликт произошёл на фоне алкогольного опьянения.
Убийство произошло 27 мая 2023 года вечером. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила своего собутыльника в грудь. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Свою вину вспыльчивая дама не признала, указав на свою непричастность.
Верхнесалдинский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Убийство произошло 27 мая 2023 года вечером. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила своего собутыльника в грудь. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Свою вину вспыльчивая дама не признала, указав на свою непричастность.
Верхнесалдинский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
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