В Верхней Сладе местную жительницу приговорили к лишению свободы за убийство сожителя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Салде вынесли приговор местной жительницы, которая зарезала своего сожителя, когда они находились в гостях. Конфликт произошёл на фоне алкогольного опьянения.Убийство произошло 27 мая 2023 года вечером. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области, женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила своего собутыльника в грудь. В результате мужчина скончался на месте происшествия.Свою вину вспыльчивая дама не признала, указав на свою непричастность.Верхнесалдинский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.