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В Каменске-Уральском внук дважды обокрал свою бабушку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском молодой человек дважды брал у своей бабушки деньги без спроса, а, когда пенсионерка обнаружила пропажу и призвала внука к ответу, он пообещал вернуть деньги, но своё слово не сдержал. Женщина обратилась в полицию.
Как рассказали в телеграм-канале «Патрульный участок», 20-летний внук приходил к 60-летней бабушке в гости, и, когда та отлучалась из дома, забирал деньги. В первый раз он украл 10 тысяч рублей, а во второй раз 15 тысяч рублей. Как позже выяснили сотрудники полиции, эти деньги он положил на свою банковскую карту и потратил на свои прихоти, в том числе на онлайн-игры.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.
Как рассказали в телеграм-канале «Патрульный участок», 20-летний внук приходил к 60-летней бабушке в гости, и, когда та отлучалась из дома, забирал деньги. В первый раз он украл 10 тысяч рублей, а во второй раз 15 тысяч рублей. Как позже выяснили сотрудники полиции, эти деньги он положил на свою банковскую карту и потратил на свои прихоти, в том числе на онлайн-игры.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.
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