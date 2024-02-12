В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя





– сообщили в СК. «В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Артинский межрайонный отдел СУ СКР по Свердловской области предъявил жителю Красноуифмского района обвинение в убийстве, которое произошло 12 февраля. Сейчас мужчина находится в СИЗО.По версии следствия, обвиняемый, находясь в частном доме одного из сёл Артинского района в компании своего знакомого, на фоне алкогольного опьянения повздорил с товарищем и в ходе ссоры умертвил друга. Сообщается, что он пинал потерпевшего, колотил руками и бил поленом, а в конце задушил.