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В Красноуфимском районе обвинили в убийстве местного жителя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Артинский межрайонный отдел СУ СКР по Свердловской области предъявил жителю Красноуифмского района обвинение в убийстве, которое произошло 12 февраля. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в частном доме одного из сёл Артинского района в компании своего знакомого, на фоне алкогольного опьянения повздорил с товарищем и в ходе ссоры умертвил друга. Сообщается, что он пинал потерпевшего, колотил руками и бил поленом, а в конце задушил.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в частном доме одного из сёл Артинского района в компании своего знакомого, на фоне алкогольного опьянения повздорил с товарищем и в ходе ссоры умертвил друга. Сообщается, что он пинал потерпевшего, колотил руками и бил поленом, а в конце задушил.
«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,
– сообщили в СК.
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