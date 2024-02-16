Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сухом Логу местного жителя оштрафовали за угрозы сотрудникам полиции, которые приехали вызов, чтобы проверить ребёнка, который мог находиться в квартире вместе с пьяным отцом.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, правоохранители выехали к мужчине после сообщения, которое поступило в дежурную часть, о том, что в квартире с пьяным мужчиной может находиться его несовершеннолетний ребёнок, который в силу неадекватного состояния его отца может быть в опасности. На вызов приехали заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, участковый и стажёр.Когда они сообщили мужчине о цели своего визита, он неожиданно схватил замначальника за форменную одежду и направил в его сторону нож, высказывая в адрес сотрудников полиции угрозы. К счастью, всё обошлось без кровопролития.В суде свою вину осуждённый признал и раскаялся.Сухоложский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих полномочий) и назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.