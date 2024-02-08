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Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы

11.48 Пятница, 16 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 38-летнему местному жителю, зарезавшему свою 36-летнюю сожительницу в ходе конфликта, который произошёл между мужчиной и женщиной на фоне алкогольного опьянения.

Убийство, о котором идёт речь, произошло 23 октября 2023 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина нанёс несколько ударов своей подруге в шею, один из которых оказался фатальным. Женщина получила колото-резаное ранение левой заднебоковой поверхности шеи с повреждением позвоночных артерии и вены слева, вследствие чего скончалась на месте преступления.

Сначала осуждённый хотел избавиться от тела и пытался поместить его в брезентовый пакет, но, понимая, что это ему никак не поможет, разбудил приятеля, спавшего в это время в соседней комнате, чтобы он вызвал полицию.

«Осуждённый вину в инкриминируемом преступлении не признал, суду пояснил, что нанёс своей сожительнице только один удар ножом в шею в состоянии сильного душевного волнения, так как ранее погибшая длительное время изменяла ему, кроме того во время конфликта плохо отзывалась о его матери»,

– рассказали в прокуратуре.


Доводы мужчины о совершении преступления в состояния аффекта своего подтверждения не нашли. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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