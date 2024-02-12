Екатеринбурженка воткнула в мужа нож, приняв его за отчима





рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Супружеская пара с Уралмаша незабываемо отметила День всех влюбленных. По итогу Happy Valentine’s Day party, состоявшейся в общаге на Донбасской, муж поехал в больничку, а жена на ИВС. Когда муж намекнул на близость, гражданке примерещилось, что перед ней не супруг, а отчим. С отчимом же у дамы и так были натянутые отношения, а тут по всему выходило, что он её домогается. Недолго думая, женщина схватила нож и воткнула его в спину "обидчику"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше местная жительница вонзила нож в спину своего супруга. На фоне алкогольного опьянения ей показалось, что ей намекает на близость не её муж, а отчим, с которым у неё сложились не лучшие отношения.Лишь после этого она осознала, какую ошибку совершила, и позвонила в скорую.Женщину доставили в отделение полиции №15, где она дала признательные показания. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.