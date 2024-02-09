«Закладчика» мефедрона поймали в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга сообщила о поимке очередного «закладчика». Его с поличным задержали в ходе патрулирования на территории Октябрьского административного района города.Мужчина с наркотой попался экипажу 5-й роты городского полка ППСП УМВД. Сотрудники обратили на него внимание, когда гражданин попытался скрыться при виде патрульного УАЗика. Подозрительного прохожего остановили для проверки документов, а, заметив его взволнованность, устроили более тщательную проверку, для чего пригласили понятых.По сообщению Отделения по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, при личном досмотре в кармане куртки мужчины были найдены свёртки, обмотанные изолентой и спрятанные в металлические крышки. Отпираться «закладчик» не стал и на прямой вопрос честно признался, что в свёртках находится синтетический наркотик мефедрон.После такого признания полицейские стали ещё ближе знакомиться с задержанным и сходили к нему «в гости». В квартире, которую он снимает у владельцев помещения, нашли ещё наркотики, а также материалы для их фасовки. В общей сложности полицейские изъяли у гражданина 1993 года рождения около 135 грамм запрещённого вещества.По факту обнаружения наркотических веществ, предназначенных для незаконного сбыта, было возбуждено уголовное дело. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до 20 лет. Также на него составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».