Жителя Туринского района отправили в колонию на четыре года за истязание дочери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Туринский районный суд вынес приговор местному жителю, который систематически избивал свою дочь и угрожал ей отрубить руки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина избивал свою несовершеннолетнюю дочь на протяжении девяти месяцев, начиная с июня 2022 года и заканчивая февралём 2023 года. Также 17 февраля 2023 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил напугать дочь – он вооружился топором и несколько раз пригрозил девочке, что отрубит ей руки.Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в материальной и иной зависимости), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью), и назначил наказание в виде четырёх лет и двух месяцев в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с него моральную компенсацию в пользу ребёнка в размере 200 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.Отмечается, что до этого, в июле 2019 года, он привлекался к уголовное ответственности за истязания дочери, но тогда суд решил, что ему будет достаточно условного лишения свободы.