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Екатеринбурженка в отместку рассчиталась карточкой коллеги в интернет-магазине
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 18-летняя девушка в отместку расплатилась банковской карточкой своей коллеги в одном из интернет-магазинов за то, что та забыла вовремя убрать товар в холодильник, и он испортился. Из-за этой оплошности сотрудников лишили премии.
Как сообщили в УМВД по городу, девушка решила, что её коллега обязана ей компенсировать премию, и, воспользовшись тем, что забывчивая сотрудница оставила свою банковскую карточку в раздевалке на видном месте, сделала заказ на десять тысяч рублей, подсмотрев код на телефоне своей жертвы.
Мстительной екатеринбурженке избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Как сообщили в УМВД по городу, девушка решила, что её коллега обязана ей компенсировать премию, и, воспользовшись тем, что забывчивая сотрудница оставила свою банковскую карточку в раздевалке на видном месте, сделала заказ на десять тысяч рублей, подсмотрев код на телефоне своей жертвы.
«Теперь девушке придется иметь дело с более суровыми санкциями, чем штраф за испорченные онигири»,
– подшутили в пресс-группе.
Мстительной екатеринбурженке избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
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