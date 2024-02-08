Екатеринбурженка в отместку рассчиталась карточкой коллеги в интернет-магазине





– подшутили в пресс-группе. «Теперь девушке придется иметь дело с более суровыми санкциями, чем штраф за испорченные онигири»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 18-летняя девушка в отместку расплатилась банковской карточкой своей коллеги в одном из интернет-магазинов за то, что та забыла вовремя убрать товар в холодильник, и он испортился. Из-за этой оплошности сотрудников лишили премии.Как сообщили в УМВД по городу, девушка решила, что её коллега обязана ей компенсировать премию, и, воспользовшись тем, что забывчивая сотрудница оставила свою банковскую карточку в раздевалке на видном месте, сделала заказ на десять тысяч рублей, подсмотрев код на телефоне своей жертвы.Мстительной екатеринбурженке избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.