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С понедельника начнётся процесс о прошлогоднем налёте на екатеринбургскую «Злату»

20.20 Пятница, 9 февраля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд анонсировал начало процесса о нашумевшем разбойном нападении на ювелирный магазин «Злата» в Екатеринбурге. Первое заседание запланировано на понедельник, 12 февраля.

На скамью подсудимых сядут три предполагаемых участника преступления, совершённого 28 марта прошлого года. Согласно материалам следствия, эта разбойная группа «сколотилась» во время совместной отсидки за прошлые «подвиги». Выйдя на свободу, троица сговорилась вместе устраивать налёты с целью личного обогащения. Планы незаконопослушные граждане осуществили на екатеринбургской улице Технической, где расположен ювелирный магазин «Злата». Троица завалилась туда с оружием, при этом один из бандитов нарядился курьером «Яндекса».

Бандитам удалось обчистить «Злату» на сумму более, чем в 4 с половиной миллионов рублей (во столько оцениваются украшения, ставшие добычей налётчиков). С места преступления подельники уехали далеко не на самом быстром виде транспорта — на велосипедах. Врочем, это им от правосудия скрыться не помогло.

«Задержали злоумышленников по горячим следам. При обысках был обнаружен целый арсенал оружия: 3 пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья «Sauer habicht» 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним. Для конспирации преступники запаслись медицинскими масками, перчатками, шапками, мобильными радиостанциями, нарукавными знаками ФСБ, МВД, ВС РФ, Росгвардии, а также спецсредствами – наручниками и глушителями связи», — делится некоторыми деталями дела облсуд.


Судить лихую троицу, которой предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, разбойном нападении, бандитизме и краже, будет судья Андрей Минеев. Начало заседания в одиннадцать часов дня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:23 Смертельная авария с участием трёх автомобилей произошла в Ивдельском районе
14:19 Не явившегося в суд свидетеля по делу об убийстве 23-летней давности доставят принудительно
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