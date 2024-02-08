Крупную сумму перевела лжесиловикам свердловский педагог под угрозой возбуждения дела о госизмене

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области педагог из Артемовского колледжа перевела мошенникам крупную сумму, взятую в кредит, испугавшись, что на неё заведут уголовное дело по статье о госизмене.Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сначала женщине пришло сообщение, как она думала, от её начальника, с просьбой помочь специалистам из ФСБ. После этого женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы финансового мониторинга. Он убедил доверчивую женщину в том, что кто-то из недружественной страны пытается оформить на неё кредит и украсить эти деньги и что для этого нужно срочно взять якобы ссуду для блокировки незаконной операции. В случае отказа помочь липовый силовик пригрозил женщине завести на неё дело за госизмену.Испугавшись, преподавательница отпросилась с работы и поспешила выполнять требования липового специалиста ФСБ. По словам женщины, у неё были возникали сомнения, но обдумать всё и здраво оценить ситуацию ей не давали из-за того, что её постоянно держали на проводе. В какой-то момент мошенник позвонил ей по видеосвязи, одетый в форме ФСБ, чем вызвал доверие. В итоге женщина взяла кредит на крупную сумму и перевела деньги злоумышленникам. Требования мошенников педагог выполняла в течение двух дней, пока не поняла, что попала в сети аферистов, но было уже слишком поздно.По данным Валерия Горелых, только за 2023 год жители Свердловской области перевели телефонным аферистам порядка трёх миллиардов рублей. В полиции намерены активнее проводить профилактические беседы на тему мошенничества.