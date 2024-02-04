С кактусом, сыром, горохом и метадоном задержали пассажира в екатеринбургском метро





– сказали в пресс-группе. «С ним-то как раз вопросов не возникло. А вот при досмотре карманов мужчины начались загадки, если не сказать – тайны. Помимо закономерных телефонов, ключей и сигарет там нашлись… кактус, горох и внушительный кусок сыра. Для чего пассажир носил собой такой наборчик так и не удалось выяснить. Мужчина так утомился, что уснул прямо в помещении для задержанных. Даже освидетельствование не стал проходить»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на станции метро «Геологическая» задержали пассажира со странным набором вещей, в котором меньше всего вопросов вызывал метадон. Помимо наркотиков у мужчины при себе был кактус, сыр и горох для рассады.Как рассказали в УМВД Екатеринбурга, пассажир стал вести себя подозрительно, когда он увидел патрульных. В их присутствии он попытался избавиться от какого-то пакета, вследствие чего бы тут же задержан и досмотрен. Вот только странным полицейским показалось далеко не содержимое пакета.В самом же пакете было обнаружено 15 свертков губительного вещества.