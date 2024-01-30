В Екатеринбурге 17 лет 5 месяцев получил местный житель за убийство в гараже





– сообщили в областном суде. «Свердловский областной суд признал мужчину виновным по п. «в» ч.4 ст.162, п. «з», ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Свердловском областном суде вынесли приговор 34-летнему местному жителю, обвиняемому в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и убийстве, сопряжённом с разбоем.Речь идёт об убийстве, которое произошло 11 февраля 2023 года. В тот день осуждённый вместе со своим товарищем распивал спиртные напитки, сидя в гараже по улице Тимирязева. В какой-то момент мужчина решил ограбить своего собутыльника и, когда тот отвлёкся, он ударил своего знакомого лопатой по голове. Потерпевший от удара упал на пол, чем осуждённый решил воспользоваться, чтобы отнять у него телефон, зажигалку и деньги, а когда товарищ попытался встать, он добил его.Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время от открытой черепно-мозговой травмы с повреждением костей свода черепа, кровоизлияния и отёка мозга, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Осуждённый в последнем слове заявил, что не планировал убивать товарища.Приговор в законную силу ещё не вступил.