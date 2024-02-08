На охотника из Нижнего Тагила возбудили дело за убитого лося





– рассказал Валерий Горелых. «У одного из мужчин при себе имелось незарегистрированное гладкоствольное оружье, из которого и был сделан роковой выстрелил в сохатого. Как это часто и бывает у браконьеров, "ствол", якобы, несколько лет назад был найден в реке Серебрянка и предназначался для отстрела волков, которые часто близко подходят к дому»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На охотника из Нижнего Тагила, подозреваемого в отстреле лося, возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте (ч.1 ст. 258 УК РФ)Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время обхода охотничьих угодий два егеря заметили свежий след от снегохода. Проследовав по нему, они вышли на полянку, где обнаружили убитого лося. Решив устроить засаду для браконьеров, чтобы запечатлеть их на месте преступления, они стали ждать. Через какое-то время к убитому животному подъехали двое мужчин, которых егеря задержали и передали полиции.Подозреваемый ущерб полностью возместил, но избежать уголовного дела ему не удалось. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.Всего за 2023 год свердловскими полицейскими зарегистрировано 55 фактов незаконной охоты, привлекли к уголовной ответственности за браконьерство 22 человека.