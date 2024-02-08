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В центре Екатеринбурга ограбили банк
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга неизвестный, вооружённый предметом, похожим на пистолет, ограбил отделение банка на улице Малышева. Сейчас его ищут. В полиции просят тех, кто может что-либо знать о грабителе или видел его, сообщать по телефону «02».
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ограбление произошло перед закрытием банка. На место происшествия экстренно прибыли силовики, однако нападавший успел скрыться. По данным полковника, он унёс меньше миллиона рублей. Из сотрудников банка, к счастью, никто не пострадал.
Сыщики и участковые уже опрашивают сотрудников банка и жильцов ближайших домов. Расследование преступления на контроле у руководства регионального главка МВД, подчеркнул Валерий Горелых.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ограбление произошло перед закрытием банка. На место происшествия экстренно прибыли силовики, однако нападавший успел скрыться. По данным полковника, он унёс меньше миллиона рублей. Из сотрудников банка, к счастью, никто не пострадал.
Сыщики и участковые уже опрашивают сотрудников банка и жильцов ближайших домов. Расследование преступления на контроле у руководства регионального главка МВД, подчеркнул Валерий Горелых.
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