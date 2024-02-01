В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за ложных сведений ради пособия





– рассказали в ведомстве. «В результате своих противоправных действий мать несовершеннолетней незаконно получила денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Нижнетагильская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за сведений, которые были предоставлены местной жительницей в Социальный фонд ради получения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, который в это время находился детском доме.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, местная жительница по собственному заявлению передала несовершеннолетнюю дочку в детский дом и спустя три месяца обратилась в Социальный фонд за получением ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, скрыв информации о том, что она оставила дочку на государственном обеспечении.По результатам проверки прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).