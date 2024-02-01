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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за ложных сведений ради пособия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Нижнетагильская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела из-за сведений, которые были предоставлены местной жительницей в Социальный фонд ради получения ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, который в это время находился детском доме.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, местная жительница по собственному заявлению передала несовершеннолетнюю дочку в детский дом и спустя три месяца обратилась в Социальный фонд за получением ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, скрыв информации о том, что она оставила дочку на государственном обеспечении.
По результатам проверки прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, местная жительница по собственному заявлению передала несовершеннолетнюю дочку в детский дом и спустя три месяца обратилась в Социальный фонд за получением ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, скрыв информации о том, что она оставила дочку на государственном обеспечении.
«В результате своих противоправных действий мать несовершеннолетней незаконно получила денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей»,
– рассказали в ведомстве.
По результатам проверки прокуратуры следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
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