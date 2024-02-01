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Более полумиллиона рублей украл у екатеринбуржцев «серийный домушник»
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Многие жилые районы Екатеринбурга успел охватить своей преступной деятельностью 54-летний екатеринбуржец, которому предстоит сесть на скамью подсудимых в Кировском районном суде. Прокуратура уже сформировала дело против него и все необходимые документы с обвинительным заключением направила судьям.
Серию квартирных краж, согласно материалам следствия, «серийный домушник» совершил в период лета 2021 года по лето 2023 года. Жертвами его деяний стали жители Пионерского посёлка, Химмаша, ЖБИ, Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. В основном преступник выбирал квартиры на первом или втором этаже. Проникал он в них через окна или балконные двери, чаще всего — по ночам. В некоторых случаях хозяева квартир были дома, но во сне не слышали появление незваного гостя. Тот же забирал из жилищ не только деньги, но и мелкую бытовую технику, украшения. Всего он совершил 14 квартирных краж и обогатился на общую сумму почти в 600 тысяч рублей.
Судить «домушника» будут по пункту «а» третьей части статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).
Серию квартирных краж, согласно материалам следствия, «серийный домушник» совершил в период лета 2021 года по лето 2023 года. Жертвами его деяний стали жители Пионерского посёлка, Химмаша, ЖБИ, Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. В основном преступник выбирал квартиры на первом или втором этаже. Проникал он в них через окна или балконные двери, чаще всего — по ночам. В некоторых случаях хозяева квартир были дома, но во сне не слышали появление незваного гостя. Тот же забирал из жилищ не только деньги, но и мелкую бытовую технику, украшения. Всего он совершил 14 квартирных краж и обогатился на общую сумму почти в 600 тысяч рублей.
Судить «домушника» будут по пункту «а» третьей части статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»).
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