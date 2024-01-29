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В Нижнем Тагиле при странных обстоятельствах погиб 15-летний сын местного бизнесмена
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 4 февраля, в Нижнем Тагиле при странных обстоятельствах погиб 15-летний сын местного бизнесмена. Рядом с ним нашли ружьё, которое отец хранил дома в сейфе, пишет TagilCity.ru.
Смерть юноши изданию подтвердила бывшая супруга бизнесмена и мама подростка. Отца в день трагедии дома не было. Как молодой человек мог достать оружие, тоже непонятно, потому что сейф, по заверению женщины, был закрыт. Ключ, по закону, должен был находиться у владельца ружья.
Сообщается, что родители погибшего юноши находятся в разводе на стадии судебных исков по определению, с кем будут жить несовершеннолетние дети. Погибший был старшим сыном, кроме него в семье остались средний сын и младшая дочь.
В СК инцидент ещё официально не комментировали. По неподтверждённым данным издания, после смерти подростка было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства».
Смерть юноши изданию подтвердила бывшая супруга бизнесмена и мама подростка. Отца в день трагедии дома не было. Как молодой человек мог достать оружие, тоже непонятно, потому что сейф, по заверению женщины, был закрыт. Ключ, по закону, должен был находиться у владельца ружья.
Сообщается, что родители погибшего юноши находятся в разводе на стадии судебных исков по определению, с кем будут жить несовершеннолетние дети. Погибший был старшим сыном, кроме него в семье остались средний сын и младшая дочь.
В СК инцидент ещё официально не комментировали. По неподтверждённым данным издания, после смерти подростка было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства».
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