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Прямо под окнами УМВД Екатеринбурга разбили Mercedes общественника

14.39 Пятница, 2 февраля 2024
Фото: предоставлено Андреем Прытковым
31 января в Екатеринбурге неизвестные разбили стёкла автомобиля общественника Андрея Прыткова. Своеобразности ситуации добавляет то, что припаркован Mercedes был прямо под окнами здания УМВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе. По словам Прыткова, днём 31 января полицейский сделал ему замечание, что он якобы занял два парковочных места своим автомобилем, а уже вечером того же дня, около 23.00 автомобиль разбили.


Фото: предоставлено Андреем Прытковым


На словах Прыткову сказали в полиции, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как где двое мужчин в масках подбегают к его машине и кидают в лобовое и боковое стёкла подшипники от старого автомобиля. Однако самому Прыткову это видео не выдают. В полиции объяснили, что все материалы переданы участковому. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.


Фото: предоставлено Андреем Прытковым


Прытков оценил ущерб в 100 тысяч рублей.


Фото: предоставлено Андреем Прытковым


Прямо под окнами УМВД Екатеринбурга разбили Mercedes общественника

Фото: предоставлено Андреем Прытковым


Несколько лет назад Прыткову уже портили автомобиль — и тоже после конфликта с полицией. Тогда его машину облили кислотой. Виновных найти не смогли. Сам Прытков живёт неподалёку от городского управления МВД, на той же улице Фрунзе, поэтому периодически ставит свою машину рядом со зданием полиции. Общественник предполагает, что к порче его автомобиля могут быть причастны сотрудники полиции, которые ранее неоднократно высказывали недовольство тем, что он ставит свой автомобиль рядом с их зданием.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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16:47 В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
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