Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поезд, курсирующий между Екатеринбургом и Сургутом, стал местом преступления в отношении двух несовершеннолетних. Двух юных пассажирок подверг сексуальному насилию великовозрастный попутчик.По имеющимся данным, в преступлении сексуального характера подозревается 28-летний мужчина. Одну из незнакомых ему прежде 15-летних девочек он изнасиловал, а над второй совершил насильственные действия сексуального характера. После сообщения подруг о том, что произошло, их обидчика взяли под стражу на время проведения следственных процедур. Решение о досудебном аресте предполагаемого насильника принял Уватский районный суд Тюмени.Преступление было совершенно, когда поезд двигался по территории Тюменской области. Соответственно, и делом занимаются правоохранительные органы данного региона. И тут, надо сказать, изумляет несколько сочувственная формулировка, которая содержится в сообщениях от тюменской судебной пресс-службы. Сочувственная по отношению к задержанному, а не к его жертвам. «Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», — описывает случившееся пресс-служба.