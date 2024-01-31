Возрастное ограничение 18+
Телефонные мошенники стали предлагать екатеринбуржцам «юридическую помощь»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудники полиции предупреждают екатеринбуржцев о новом мошеннической схеме, которой стали пользоваться телефонные аферисты. Теперь мошенники представляются сотрудниками консалтинговых компаний и предлагают «юридическую помощь».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, недавно жертвой телефонных негодяев, которые использовали новую схему, стала местная жительница 1953 года рождения. Они выманили у 70-летней пенсионерки под видом «юридической помощи» порядка 6,5 миллионов рублей.
По словам пожилой дамы, ей позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя сотрудницей «консалтинговой компании». Незнакома заявила, что у пенсионерки украли денежные средства и что их компания окажет всю необходимую «помощь». Позже с доверчивой горожанкой связался «юрист». Он убедил женщину оплатить «страховку» и «налоги», которые якобы были необходимы для процедуры возраста похищенных средств. На самом деле именно в этот момент пенсионерка и лишалась всех сбережений, которые ей удалось накопить благодаря поддерживающему её финансово сыну.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, недавно жертвой телефонных негодяев, которые использовали новую схему, стала местная жительница 1953 года рождения. Они выманили у 70-летней пенсионерки под видом «юридической помощи» порядка 6,5 миллионов рублей.
По словам пожилой дамы, ей позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя сотрудницей «консалтинговой компании». Незнакома заявила, что у пенсионерки украли денежные средства и что их компания окажет всю необходимую «помощь». Позже с доверчивой горожанкой связался «юрист». Он убедил женщину оплатить «страховку» и «налоги», которые якобы были необходимы для процедуры возраста похищенных средств. На самом деле именно в этот момент пенсионерка и лишалась всех сбережений, которые ей удалось накопить благодаря поддерживающему её финансово сыну.
«Если вам поступит подозрительный звонок от "представителей консалтинговой или иной компании", "юридической фирмы", "представителей госорганов", "Госуслуг", лжесотрудников "МВД", "ФСБ" либо "Банка России" с предложением получить "компенсацию" или "страховку", либо обналичить сбережения, либо оформить кредит, не надо беспрекословно следовать их указаниям. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение»,
– предупреждают в полиции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбурженке пришлось восемь часов ждать очереди к лору
01 февраля 2024
01 февраля 2024