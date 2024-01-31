Телефонные мошенники стали предлагать екатеринбуржцам «юридическую помощь»





– предупреждают в полиции. «Если вам поступит подозрительный звонок от "представителей консалтинговой или иной компании", "юридической фирмы", "представителей госорганов", "Госуслуг", лжесотрудников "МВД", "ФСБ" либо "Банка России" с предложением получить "компенсацию" или "страховку", либо обналичить сбережения, либо оформить кредит, не надо беспрекословно следовать их указаниям. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции предупреждают екатеринбуржцев о новом мошеннической схеме, которой стали пользоваться телефонные аферисты. Теперь мошенники представляются сотрудниками консалтинговых компаний и предлагают «юридическую помощь».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, недавно жертвой телефонных негодяев, которые использовали новую схему, стала местная жительница 1953 года рождения. Они выманили у 70-летней пенсионерки под видом «юридической помощи» порядка 6,5 миллионов рублей.По словам пожилой дамы, ей позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя сотрудницей «консалтинговой компании». Незнакома заявила, что у пенсионерки украли денежные средства и что их компания окажет всю необходимую «помощь». Позже с доверчивой горожанкой связался «юрист». Он убедил женщину оплатить «страховку» и «налоги», которые якобы были необходимы для процедуры возраста похищенных средств. На самом деле именно в этот момент пенсионерка и лишалась всех сбережений, которые ей удалось накопить благодаря поддерживающему её финансово сыну.