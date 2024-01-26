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В здании УМФС в Екатеринбурге задержали 15 человек за услуги мигрантам
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в здание УФМС Кировского района на Сулимова, 46 нагрянули полицейские и при силовой поддержке ОМОНа задержали 15 человек. Их подозревают в посредничестве при оформлении документов для мигрантов.
По данным ЕАН, задержаны были не сотрудники УФМС, а граждане, которые оказывали мигрантам «помощь» в оформлении фиктивных браков для скорейшего получения гражданства за вознаграждение. За такую услугу они просили в среднем 70 тысяч рублей. Сделки по покупке документов и передача денег производились прямо в здании УФМС. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых эту информацию изданию подтвердил, но в интересах следствия от подробных комментариев отказался.
По данным ЕАН, задержаны были не сотрудники УФМС, а граждане, которые оказывали мигрантам «помощь» в оформлении фиктивных браков для скорейшего получения гражданства за вознаграждение. За такую услугу они просили в среднем 70 тысяч рублей. Сделки по покупке документов и передача денег производились прямо в здании УФМС. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых эту информацию изданию подтвердил, но в интересах следствия от подробных комментариев отказался.
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