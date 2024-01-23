Свердловская область служила поставщиком «палёнки» для башкирских торговцев зельем

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Башкортостане прошёл суд над двумя торговцами контрафактного алкоголя. Дело было настолько серьёзным, что им занималось ФСБ. Но в итоге, по большому счёту, преступники почти не понесли наказания.Двух торговцев контрафактом судья приговорил к штрафам и к совсем небольшим срокам (4 и 3 года), да и тем — условно. И это удивительно с учётом того, что бизнес они развернули нешуточный: при задержании у них обнаружили более тысячи готовых к продаже бутылок, а ещё 520 литров «отравы» хранилось у них в канистрах, ожидая розлива.Слово «отрава», кстати, можно в данном случае и не брать в кавычки. Ведь жидкость, которая разливалась по бутылкам для сбыта среди самых невзыскательных потребителей, содержала 95-процентный антисептик. А к чему приводит употребление подобных «горячительных» напитков сомнительного изготовлении, в Свердловской области (где, к слову, своё «сырье» и закупали два жителя Башкортостана) хорошо знают. Всем памятна история с гибелью 44 человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Кстати, с одним из главных фигурантов того смертоносного дела суд — только местный, екатеринбургский, — тоже обошёлся на удивление нежно.Анар Айвазов, фигурант дела о гибели 44 человек от отравления суррогатным алкоголем, был оштрафован по решению судьи Кировского районного суда Екатеринбурга Александра Никифорова. Возражения прокуратуры воздействия на судью не возымели. Он решил, что 200 тысяч рублей штрафа — вполне достаточно, чтобы закрыть уголовку против Айвазова.