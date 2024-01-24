Наглый домушник нанёс ночной визит жительнице Дегтярска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Дегтярске поймали домушника, наглость которого поражает. В отличие от своих более осторожных «коллег» он проник в чужую квартиру, когда хозяйка была дома.Преступление было совершено в минувшие выходные. Жительницу одного из домов в Дегтярске посреди ночи разбудил шум. Поднявшись из постели, чтобы найти источник шума, женщина обнаружила в прихожей незнакомца. То ли спросонья, то ли от неожиданности, хозяйка квартиры не испугалась постороннего, а набросилась на него с кулаками и выпихала из жилища. Но в этой суматохе преступник всё же успел поживиться — сорвал с шеи храброй женщины цепочку с крестиком, — сообщает издание «Ревда-инфо».Прибывший по вызову замначальника дегтярского отделения полиции Андрей Кокоулин осмотрел место преступления и улицу, на которой расположен многоквартирный дом. Он заметил под окном ограбленной женщины следы в снегу. Стало понятно, что преступник проник в жилище через приоткрытое окно.Найденные следы привели до виновника этого «приключения». Полицейские задержали 46-летнего мужчину, который прежде уже был судим за кражи. Более того, наглость задержанного, как выяснилось, заключалось не только в том, что он домушничал в присутствии хозяйки. Своё новое преступление дегтярец совершил буквально накануне очередной отправки в колонии по решению суду, вынесшего такой вердикт за недавние кражи наглеца.Интересно, что свою добычу — золотые крестик и цепочку стоимостью в 20 тысяч рублей — домушник, увидев за дверью своего жилья полицейских, «сбросил». Вернее «слил» — буквально, в унитаз. Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники полиции представили другие улики, после чего юлить было бессмысленно.