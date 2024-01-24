В Екатеринбурге будут судить работавшую на мошенников 18-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить девушку, которая, ещё будучи несовершеннолетней, работала на мошенников, выполняя роль курьера, который забирает деньги у обманутых пенсионеров. Её дело передали в Кировский районный суд.Девушке были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств), сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По данным следствия, в январе 2023 года девушка вступила в организованную группу, материалы уголовного дела в отношении участников которой выделены в отдельное производство. Участники группы звонили на заранее подобранные номера и обманывали доверчивых пенсионеров по популярной у мошенников схеме «родственник попал в аварию», суть который заключается в том, что злоумышленник представляется родственником и просит у пожилого человека деньги якобы для того, чтобы избежать уголовную ответственность.Обвиняемая целый месяц посещала пенсионеров, забирая у них последние сбережения. Часть она оставляла себе в качестве вознаграждения, а другую отдавала соучастникам. В результате от рук данной преступной группы пострадало восемь пожилых людей. В сумме они отдали мошенникам более 3,2 миллиона рублей.Кроме этого, в феврале 2023 года при задержании у девушки нашли наркотическое вещество, которая она хранила при себе.