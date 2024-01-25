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В свердловском посёлке мужчина застрелил соседа после конфликта из-за неубранного снега
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В свердловском посёлке Малышева мужчина застрелил своего соседа после конфликта из-за неубранного снега. В день убийства он распылили перцовку в лицо недругу и его жене, за что получил лопатой по голове.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчины часто ругались «по бытовухе», но в воскресенье, 28 января, уралец во время очередного конфликта воспользовался перцовкой, за что сосед ударил его лопатой по голове. Казалось, что на этом всё должно было закончиться. Они разошлись, и супруги стали собираться в медпункт – их согласился подвеpти другой сосед. Однако, когда они стали выезжать, мужчина выстрелил в стекло машины из ружья, которое хранил в сейфе. В результате его земляк скончался по дороге в больницу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В ближайшее время должен будет решиться вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчины часто ругались «по бытовухе», но в воскресенье, 28 января, уралец во время очередного конфликта воспользовался перцовкой, за что сосед ударил его лопатой по голове. Казалось, что на этом всё должно было закончиться. Они разошлись, и супруги стали собираться в медпункт – их согласился подвеpти другой сосед. Однако, когда они стали выезжать, мужчина выстрелил в стекло машины из ружья, которое хранил в сейфе. В результате его земляк скончался по дороге в больницу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В ближайшее время должен будет решиться вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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