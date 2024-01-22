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В Екатеринбурге бывшего таможенника наказали за взятку и раскрытие налоговой тайны
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору таможенной службы, которого обвиняли в получении взятки в размере 117 тысяч рублей за передачу сведений, составляющих налоговую тайну.
Суд установил, что с период с 2019 по 2021 год бывший таможенник получил взятку от представителя юридического лица за информацию из единой автоматизированной системы таможенных органов, которая составляет налоговую тайну, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 117 тысяч рублей ему перевели на банковскую карточку.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы и испытательным сроком на три года. Также мужчину оштрафовали на 819 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на государственной службе на два года.
Суд установил, что с период с 2019 по 2021 год бывший таможенник получил взятку от представителя юридического лица за информацию из единой автоматизированной системы таможенных органов, которая составляет налоговую тайну, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 117 тысяч рублей ему перевели на банковскую карточку.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы и испытательным сроком на три года. Также мужчину оштрафовали на 819 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на государственной службе на два года.
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