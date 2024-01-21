Прокуратура предложила принудительно подлечить опасного пенсионера из Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила, сильно избивший осенью прошлого года своего пожилого ровесника, по мнению экспертов действовал неосознанно. Прокурор Пригородного района предложил суду отправить опасного старика на принудительное лечение.Конфликт между двумя приятелями, одному их которых 71 год, а второму — 72, — случился 17 октября 2023 года. Более молодой из них, житель Нижнего Тагила, навестил своего приятеля в селе Покровское Пригородного района. Они три часа мирно общались, под «рюмку чая», пока не вспыхнула ссора. Тут-то вся дружба и закончилась: гость схватил со стола деревянную разделочную доску, на которой нарезали закусон, и настучал ею хозяину дома по голове. Когда тот упал, разбушевавшийся гость продолжил избивать его, нанеся, в итоге, черепно-мзговую травму, гематомы и ссадины.Против буяна возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов используемых в качестве оружия»). Но, как показала судебная психолого-психиатрическая экспертиза, отвечать за содеянное нижнетагилец не может, поскольку «в момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими».В связи с заключением экспертов прокурор и предложил суду отправить пенсионера «на принудительное лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа». Пригородный районный суд, куда были направлены материалы дела, решение пока не принял.