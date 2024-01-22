Зарезавший медбрата житель Берёзовского получил 17 лет лишения свободы





– напомнили в прокуратуре. «Находившемуся в квартире осужденному не понравилось, что в его дверь громко постучали, в связи с чем он вооружился ножом, открыл дверь квартиры и с силой нанес ножом не менее одного удара в область груди потерпевшего. В результате преступных действий осужденного медбрату причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого, сердца»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор по делу об убийстве медбрата в Берёзовском. Геннадия Казакова, напавшего с ножом на медработника, признали виновным и назначили ему 17 лет в колонии строго режима.Как «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить Казакову 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, но суд решил ограничиться 17 годами и ограничением свободы на полтора года.Также суд постановил взыскать с Казакова по четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери и вдовы убитого. Помимо этого осуждённый обязан возместить им материальный ущерб, сообщили в суде.Приговор в законную силу ещё не вступил.Напомним, что убийство, о котором идёт речь, произошло 25 апреля 2023 года, когда 28-летний медицинский брат в составе выездной бригады скорой помощи поехал на вызов к жительнице Берёзовского. После стука в нужную квартиру, дверь открыл 66-летний супруг пациентки, который сразу же накинулся на медбрата с ножом.