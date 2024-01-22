В 2023 году уральские таможенники выявили 44 факта контрабанды леса





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Это в полтора раза больше, чем в 2022. Объем пресеченной контрабанды леса увеличился до 17,5 тысяч кубометров. Чаще всего нелегально лес пытались вывезти в Казахстан и Узбекистан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2023 году сотрудники уральской таможенной службы зарегистрировали 44 факта контрабанды лесоматериалов и пиломатериалов.Подчеркивается, что за это время суды успели рассмотреть уголовные дела по 14 преступным эпизодам контрабанды леса. Как правило, обвиняемым назначали от двух с половиной до четырёх лет лишения свободы с уплатой штрафов от 200 до 400 тысяч рублей.Отмечается, что ещё в прошлом году была практика изымать древесину, которую пытались незаконно вывезти из страны. Так, изъятые лесоматериалы по трём уголовным делам должны будут реализовать, а полученные от продажи средства направить в бюджет.