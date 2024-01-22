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Жителю Краснотурьинска предъявили обвинение в убийстве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске местного жителя обвинили в убийстве, которое, по версии следствия, произошло во время конфликта, случившегося между участниками застолья.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь на 19 января. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, после случившегося подозреваемый позвонил своей матери и рассказал ей о совершённом преступлении. Позже об этом узнали и в полиции.
Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь на 19 января. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, после случившегося подозреваемый позвонил своей матери и рассказал ей о совершённом преступлении. Позже об этом узнали и в полиции.
«По уголовному делу осуществлён осмотр места происшествия и предметов, проводятся допросы, назначен ряд судебных экспертиз. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,
– заявили в СК.
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