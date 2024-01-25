Кировский суд Екатеринбурга запретил СМИ вести съёмку заседаний по делу об убийстве бизнесмена Зубакина

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

На сегодняшнем заседании по делу об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое было совершено ещё в начале 2000-х, и в котором спустя 20 лет обвинили екатеринбургского предпринимателя Насими Мамедова, судья запретил представителям СМИ вести фото- и видеосъёмку, объяснив это «безопасностью участников».Напомним, что в ходе первого процесса присяжные единогласно признали Мамедова невиновным, однако суд апелляционной инстанции отменил этот вердикт из-за процессуальных нарушений самого суда. Теперь дело вновь рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга, но в другом составе. Дело рассматривает судья Юрий Радчук.