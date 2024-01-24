Глава СК взял под контроль дело о нападении на екатеринбурженку в автобусе

– рассказала женщина.

«Самое дикое в этой ситуации, что автобус был полон людей, в том числе мужчин, присутствовала кондуктор. Никто не то, чтобы не вступился за девушку, не предложил ей помощи, но и просто проигнорировал, когда она пыталась задержать автобус до приезда полиции. Кондуктор и водитель просто высадили сначала мужчину, а потом и пострадавшую в крови, якобы она нарушает спокойствие в салоне автобуса»,