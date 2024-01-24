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Глава СК взял под контроль дело о нападении на екатеринбурженку в автобусе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета потребовал доклад по делу о нападении пьяного мужчины на екатеринбурженку в автобусе, после конфликта с которым у девушки оказались рассечена губа и сломаны три передних зуба.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 15 января в автобусе, курсирующем по маршруту №41 (ранее №9). По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», напавший, будучи пьяным, приставал к пассажирке, пытаясь трогать её руками и тянуть к себе. Девушка просила не трогать её, что разозлило мужчину. Сначала он перешёл на оскорбления, а потом стал снимать девушку на видео. Горожанка попыталась убрать от себя руку с телефоном, в ответ на что получила сильный удар кулаком в лицо.
По словам знакомой пострадавшей девушки, которая рассказала эту историю телеграм-изданию, её подруге от удара рассекло губу и сломало три передних зуба.
Позже следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщили в Следкоме.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 15 января в автобусе, курсирующем по маршруту №41 (ранее №9). По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», напавший, будучи пьяным, приставал к пассажирке, пытаясь трогать её руками и тянуть к себе. Девушка просила не трогать её, что разозлило мужчину. Сначала он перешёл на оскорбления, а потом стал снимать девушку на видео. Горожанка попыталась убрать от себя руку с телефоном, в ответ на что получила сильный удар кулаком в лицо.
По словам знакомой пострадавшей девушки, которая рассказала эту историю телеграм-изданию, её подруге от удара рассекло губу и сломало три передних зуба.
«Самое дикое в этой ситуации, что автобус был полон людей, в том числе мужчин, присутствовала кондуктор. Никто не то, чтобы не вступился за девушку, не предложил ей помощи, но и просто проигнорировал, когда она пыталась задержать автобус до приезда полиции. Кондуктор и водитель просто высадили сначала мужчину, а потом и пострадавшую в крови, якобы она нарушает спокойствие в салоне автобуса»,
– рассказала женщина.
Позже следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщили в Следкоме.
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