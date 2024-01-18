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Красноуфимку надолго переселят в колонию за убийство

19.57 Среда, 24 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Весной прошлого года в Красноуфимске произошло убийство одной женщины другой. Сегодня суд определился с наказанием душегубке.

Красноуфимское убийство произошло 16 апреля 2023 года «по пьянке». Убийца и её жертва мирно распивали спиртное в квартире по улице Вокзальной. Вскоре алкоголь пробудил в дамах не самые милые черты, и собутыльницы рассорились. Одна из них схватила нож и несколько раз вонзила его в грудь своей подруге. Лезвие травмировало жизненно-важные органы и несчастная скончалась на месте.

Следователи быстро распутали это нехитрое «бытовое» убийство и суду смогли предъявить веские доказательства вины подсудимой. Убийцу решено направить в исправительную колонию общего режима на довольно продолжительный срок — на 9 лет. На суровость приговора, помимо прочего, повлияло то обстоятельство, ранее красноуфимка уже имела проблемы с законом и была уже судима.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

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