Красноуфимку надолго переселят в колонию за убийство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Весной прошлого года в Красноуфимске произошло убийство одной женщины другой. Сегодня суд определился с наказанием душегубке.Красноуфимское убийство произошло 16 апреля 2023 года «по пьянке». Убийца и её жертва мирно распивали спиртное в квартире по улице Вокзальной. Вскоре алкоголь пробудил в дамах не самые милые черты, и собутыльницы рассорились. Одна из них схватила нож и несколько раз вонзила его в грудь своей подруге. Лезвие травмировало жизненно-важные органы и несчастная скончалась на месте.Следователи быстро распутали это нехитрое «бытовое» убийство и суду смогли предъявить веские доказательства вины подсудимой. Убийцу решено направить в исправительную колонию общего режима на довольно продолжительный срок — на 9 лет. На суровость приговора, помимо прочего, повлияло то обстоятельство, ранее красноуфимка уже имела проблемы с законом и была уже судима.