Отбывающему срок на Урале лидеру ОПС «Татары» сократили наказание на два месяца

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Одному из лидеров банды «Татары», который отбывает свой срок на Урале, выйдет на свободу на два месяца раньше. Общий срок ему сократили после ходатайства, с которым его защитник обращался в Тавдинский районный суд.Речь идет осуждённом в 2007 году Ильдаре Ахметове. Приговором Верховного Суда Республики Татарстан был осужден по целому букету статьей (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 126, п.п. «а», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.) Ему было назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Тогда на скамье подсудимых оказалось 29 человек, действовавших в составе банды на территории Нижнекамска. Они обвинялись в убийствах и покушениях на убийство, в разбойных нападениях, грабежах и вымогательствеКак сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, несмотря на то, что осуждённому сократили срок, он остался недоволен, и постановление Тавдинского районного суда было обжаловано в вышестоящей инстанции. Однако сегодня областной суд в удовлетворении жалобы отказал.